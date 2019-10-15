Бабине літо в Києві вже встановило два температурні рекорди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це не останні рекорди цьогорічної осені

У суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо.

Після полудня у неділю, 13 жовтня, стовпчик термометра піднявся до +23,8 градусів, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році. Про такі дані спостережень метеостанції повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6 градусів що на 0,4 градуса вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було зафіксовано у 1896 році.

Кліматологи зазначили, що це перші, але напевно, не останні рекорди цьогорічної осені.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 13 жовтня в Україні розпочнеться бабине літо.

За прогнозом Укргідрометцентру, 15 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.

8 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до -0,3 градусів. Цього дня закінчився безморозний період, який тривав з 30 березня – загалом 192 дні. За кліматичною нормою це трапляється 18 жовтня і середня тривалість такого періоду складає у столиці 188 днів.



