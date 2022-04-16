Банкова анонсувала відкриття мосту в Стоянці найближчими днями (відео)
Рух Житомирською трасою відновлять
Відкриття зруйнованого окупантами мосту у Стоянці відбудеться вже найближчими днями. Відповідну заяву зробив заступник керівника Офісу президента зробив Кирило Тимошенко у Телеграм.
«Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями»,– написав він.
Міст біля Стоянки підірвали 26 лютого. Тепер рух Житомирською трасою відновлять.
Нагадаємо, у Чернігівській області місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді власними силами. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.До слова, від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.