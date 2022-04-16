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    Банкова анонсувала відкриття мосту в Стоянці найближчими днями (відео)

    Банкова анонсувала відкриття мосту в Стоянці найближчими днями (відео)
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Рух Житомирською трасою відновлять

    Відкриття зруйнованого окупантами мосту у Стоянці відбудеться вже найближчими днями. Відповідну заяву зробив заступник керівника Офісу президента зробив Кирило Тимошенко у Телеграм.

    «Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями»,– написав він.

    Міст біля Стоянки підірвали 26 лютого. Тепер рух Житомирською трасою відновлять.

    Нагадаємо, у Чернігівській області місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді власними силами. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.До слова, від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

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    Теги: росія окупанти війна забудова Київщина Україна міст окупація #stoprussia
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    Банкова анонсувала відкриття мосту в Стоянці найближчими днями (відео)