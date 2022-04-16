На Чернігівщині місцеві жителі самостійно відновили зруйнований рашистами міст

Після того, як окупанти підірвали міст, селяни залишилися відрізаними від центру громади

На Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів

У Чернігівській області місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді. Про це йдеться у повідомленні Сновської міської ради.

Зазначається, що після того, як окупанти підірвали міст між Заріччям і Смяччю, селяни залишилися відрізаними від центру громади.

«Не було можливості доїхати до лікарні та доставити хліб, бо замість 12 метрів мосту була прірва», – розповіли в міськраді.

Для відновлення проїзду через річку жителі села Смяч згуртувалися і самі відновили міст.

За інформацією Служби автомобільних доріг в області, на Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів.

Нагадаємо, 13 квітня біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці

Також повідомлялося, що ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку. Це сталося у Городні, яку рашисти обстріляли 14 квітня.