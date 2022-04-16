На Чернігівщині місцеві жителі самостійно відновили зруйнований рашистами міст
На Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів
У Чернігівській області місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді. Про це йдеться у повідомленні Сновської міської ради.
Зазначається, що після того, як окупанти підірвали міст між Заріччям і Смяччю, селяни залишилися відрізаними від центру громади.
«Не було можливості доїхати до лікарні та доставити хліб, бо замість 12 метрів мосту була прірва», – розповіли в міськраді.
Для відновлення проїзду через річку жителі села Смяч згуртувалися і самі відновили міст.
За інформацією Служби автомобільних доріг в області, на Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів.
Нагадаємо, 13 квітня біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці
Також повідомлялося, що ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку. Це сталося у Городні, яку рашисти обстріляли 14 квітня.
Читайте також: