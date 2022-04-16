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    На Чернігівщині місцеві жителі самостійно відновили зруйнований рашистами міст

    Після того, як окупанти підірвали міст, селяни залишилися відрізаними від центру громади - На Чернігівщині місцеві жителі самостійно відновили зруйнований рашистами міст
    Після того, як окупанти підірвали міст, селяни залишилися відрізаними від центру громади
    фото: Facebook Сновської міської ради

    На Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів

    У Чернігівській області місцеві жителі відновили підірваний міст між двома селами в Сновській громаді. Про це йдеться у повідомленні Сновської міської ради.

    Зазначається, що після того, як окупанти підірвали міст між Заріччям і Смяччю, селяни залишилися відрізаними від центру громади.

    «Не було можливості доїхати до лікарні та доставити хліб, бо замість 12 метрів мосту була прірва», – розповіли в міськраді.

    Для відновлення проїзду через річку жителі села Смяч згуртувалися і самі відновили міст.

    За інформацією Служби автомобільних доріг в області, на Чернігівщині під час воєнних дій було знищено або пошкоджено 16 мостів і шляхопроводів.

    Нагадаємо, 13 квітня біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці

    Також повідомлялося, що ворожий снаряд залишив у мирному чернігівському селі п'ятиметрову воронку. Це сталося у Городні, яку рашисти обстріляли 14 квітня.

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    Теги: окупанти війна Україна міст окупація хліб #stoprussia
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    На Чернігівщині місцеві жителі самостійно відновили зруйнований рашистами міст