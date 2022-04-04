В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)

Поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту

На Київщині зруйновано багато мостів на важливих автошляхах

Російськими окупаційними військами на території Київської області зруйнована чимала кількість інфраструктурних об’єктів, серед них й мости. Одна з головних задач сьогодні – відновити рух по Житомирській трасі. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сьогодні, 4 квітня, під час виїзної наради керівництва області було вирішено зробити земляний насип через річку Ірпінь – основу для тимчасового мосту, для того, щоб відновити автомобільний рух. Зробити це планують протягом тижня.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що зведення тимчасового мосту вже почалося.

«Сьогодні поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту. Завдяки цьому відбудова Ірпеня та відновлення комунікацій у місті значно пришвидшиться», - зазначив він.

Крім того, керівництво Київщини планує в найкоротші терміни відбудувати одну смугу моста біля села Стоянка. Адже міст виконує важливу транспортну функцію зв’язку.

Крім того, відповідні служби вже проводять роботи із розчищення наслідків воєнних дій окупантів на Житомирській трасі.

Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків варварських дій російських окупантів.