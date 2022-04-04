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    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)

    Поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту - В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)
    Поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту
    фото: Олександр Маркушин/Facebook

    На Київщині зруйновано багато мостів на важливих автошляхах

    Російськими окупаційними військами на території Київської області зруйнована чимала кількість інфраструктурних об’єктів, серед них й мости. Одна з головних задач сьогодні – відновити рух по Житомирській трасі. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

    Сьогодні, 4 квітня, під час виїзної наради керівництва області було вирішено зробити земляний насип через річку Ірпінь – основу для тимчасового мосту, для того, щоб відновити автомобільний рух. Зробити це планують протягом тижня.

    Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що зведення тимчасового мосту вже почалося.

    «Сьогодні поруч із зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту. Завдяки цьому відбудова Ірпеня та відновлення комунікацій у місті значно пришвидшиться», - зазначив він.

    Крім того, керівництво Київщини планує в найкоротші терміни відбудувати одну смугу моста біля села Стоянка. Адже міст виконує важливу транспортну функцію зв’язку.

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    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)
    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)
    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)
    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)
    фото: Київська ОВА

    Крім того, відповідні служби вже проводять роботи із розчищення наслідків воєнних дій окупантів на Житомирській трасі.

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків варварських дій російських окупантів.

    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Україна міст окупація #stoprussia
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    В Ірпені поруч зі зруйнованим почалося зведення тимчасового мосту (фото)