Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів

Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних

Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів. Міністерство інфраструктури готове розпочати відновлення. Про це повідомила пресслужба відомства.

За попередньою інформацією, внаслідок злочинних дій російських військ зруйновано:

міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, с. Стоянка;

міст між м. Буча та м. Ірпінь;

міст через Бучу, на дорозі Т-10-01;

міст на дорозі Р-30 Під'їзд до м. Ірпінь км 6+000;

міст на дорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 23+000 через м. Ірпінь у Гостомелі.

«Найближчими днями почнемо відновлення зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2-3 місяці», – підрахували в міністерстві.

Тим часом у регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.

Нарешті, в Мінінфраструктури повідомили, що для відновлення руху електричок на маршруті Святошин - Клавдієво Укрзалізниця розпочинає процес ремонту станції та колій. Роботи планують завершити упродовж місяця.

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