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    Події в Україні

    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів

    Зруйнований міст на Київщині - Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Зруйнований міст на Київщині
    фото: t.me/miUkraune

    Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних

    Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів. Міністерство інфраструктури готове розпочати відновлення. Про це повідомила пресслужба відомства.

    За попередньою інформацією, внаслідок злочинних дій російських військ зруйновано:

    • міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, с. Стоянка;
    • міст між м. Буча та м. Ірпінь;
    • міст через Бучу, на дорозі Т-10-01;
    • міст на дорозі Р-30 Під'їзд до м. Ірпінь км 6+000;
    • міст на дорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 23+000 через м. Ірпінь у Гостомелі.

    «Найближчими днями почнемо відновлення зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2-3 місяці», – підрахували в міністерстві.

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    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів
    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів

    Тим часом у регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.

    Нарешті, в Мінінфраструктури повідомили, що для відновлення руху електричок на маршруті Святошин - Клавдієво Укрзалізниця розпочинає процес ремонту станції та колій. Роботи планують завершити упродовж місяця.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів