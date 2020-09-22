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    Столична влада звітує про масове очищення вулиць міста від МАФів

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    Комунальники демонтують незаконні МАФи - Столична влада звітує про масове очищення вулиць міста від МАФів
    Комунальники демонтують незаконні МАФи
    Фото: Київблагоустрій

    За тиждень із вулиць Києва прибрали 74 незаконні споруди

    Одним із пріоритетних завдань комунального підприємства «Київблагоустрій» є очищення вулиць Києва від незаконних тимчасовий споруд.

    Так, за період з 14 вересня по 20 вересня підприємством разом із деякими власниками незаконних споруд було демонтовано 74 елементи благоустрою.

    Лідерами були такі райони:

    • Дніпровський р-н — 15 елементів благоустрою
    • Деснянський р-н — 13 елементів благоустрою
    • Святошинський р-н — 12 елементів благоустрою.
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    Демонтажні бригади працювали зокрема на таких локаціях:

    Голосіївський район

    • Голосіївський проспект, 74

    Дарницький район

    • вул. Драгоманова, 9
    • вул. Вишняківська, 10
    • вул. Богуна, 28
    • вул. Хвильового, 3

    Деснянський район

    • просп. Маяковського, 75/2
    • просп. Броварський (ст.м. «Лісова»)

    Дніпровський район

    • просп. Гагаріна, 3

    Подільський район

    • вул. Оленівська, 9

    Святошинський район

    • вул. Жмеринська, 30
    • вул. Якуба Коласа, 15
    • вул. Туполєва, 19
    • вул. Котельникова, 40

    Шевченківський район

    • вул. Довженка, 16.
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    У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
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