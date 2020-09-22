Столична влада звітує про масове очищення вулиць міста від МАФів графіка



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Комунальники демонтують незаконні МАФи Фото: Київблагоустрій

За тиждень із вулиць Києва прибрали 74 незаконні споруди

Одним із пріоритетних завдань комунального підприємства «Київблагоустрій» є очищення вулиць Києва від незаконних тимчасовий споруд.

Так, за період з 14 вересня по 20 вересня підприємством разом із деякими власниками незаконних споруд було демонтовано 74 елементи благоустрою.

Лідерами були такі райони:

Дніпровський р-н — 15 елементів благоустрою

Деснянський р-н — 13 елементів благоустрою

Святошинський р-н — 12 елементів благоустрою.

Демонтажні бригади працювали зокрема на таких локаціях:

Голосіївський район

Голосіївський проспект, 74

Дарницький район

вул. Драгоманова, 9

вул. Вишняківська, 10

вул. Богуна, 28

вул. Хвильового, 3

Деснянський район

просп. Маяковського, 75/2

просп. Броварський (ст.м. «Лісова»)

Дніпровський район

просп. Гагаріна, 3

Подільський район

вул. Оленівська, 9

Святошинський район

вул. Жмеринська, 30

вул. Якуба Коласа, 15

вул. Туполєва, 19

вул. Котельникова, 40

Шевченківський район

вул. Довженка, 16.

У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.