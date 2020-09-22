Столична влада звітує про масове очищення вулиць міста від МАФів

Столична влада звітує про масове очищення вулиць міста від МАФівграфіка
За тиждень із вулиць Києва прибрали 74 незаконні споруди
Одним із пріоритетних завдань комунального підприємства «Київблагоустрій» є очищення вулиць Києва від незаконних тимчасовий споруд.
Так, за період з 14 вересня по 20 вересня підприємством разом із деякими власниками незаконних споруд було демонтовано 74 елементи благоустрою.
Лідерами були такі райони:
- Дніпровський р-н — 15 елементів благоустрою
- Деснянський р-н — 13 елементів благоустрою
- Святошинський р-н — 12 елементів благоустрою.
Демонтажні бригади працювали зокрема на таких локаціях:
Голосіївський район
- Голосіївський проспект, 74
Дарницький район
- вул. Драгоманова, 9
- вул. Вишняківська, 10
- вул. Богуна, 28
- вул. Хвильового, 3
Деснянський район
- просп. Маяковського, 75/2
- просп. Броварський (ст.м. «Лісова»)
Дніпровський район
- просп. Гагаріна, 3
Подільський район
- вул. Оленівська, 9
Святошинський район
- вул. Жмеринська, 30
- вул. Якуба Коласа, 15
- вул. Туполєва, 19
- вул. Котельникова, 40
Шевченківський район
- вул. Довженка, 16.
У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.