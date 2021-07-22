Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік

Чоловік отримав опіки під час пожежі у господарчій будівлі

У середу, 21 липня, ввечері сталась пожежа у с. Рожни Броварського району. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари о 20:25.

На місце виклику було направлено черговий караул 21 ДПРЧ м. Бровари та сільські пожежні команди Літки та Рожни, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить господарча будівля.

Пожежу було локалізовано о 21:00 та повністю ліквідовано о 21:42.

На місці події чоловік отримав опіки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 22 липня на Оболонському проспекті, 22В сталася пожежа: палали одразу два припарковані автомобілі.