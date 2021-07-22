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    Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік

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    Пожежа сталась у господарчій будівлі - Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік
    Пожежа сталась у господарчій будівлі
    Фото: ДСНС

    Чоловік отримав опіки під час пожежі у господарчій будівлі

    У середу, 21 липня, ввечері сталась пожежа у с. Рожни Броварського району. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари о 20:25.

    На місце виклику було направлено черговий караул 21 ДПРЧ м. Бровари та сільські пожежні команди Літки та Рожни, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить господарча будівля.

    Пожежу було локалізовано о 21:00 та повністю ліквідовано о 21:42.

    На місці події чоловік отримав опіки.

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    Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік
    Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 22 липня на Оболонському проспекті, 22В сталася пожежа: палали одразу два припарковані автомобілі.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники чоловік
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    Під час пожежі на Київщині постраждав чоловік