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    До ліквідації пожежі залучались 15 рятувальників - На Хрещатику горів паб (відео)
    До ліквідації пожежі залучались 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    До прибуття рятувальників персонал та відвідувачі закладу вийшли з приміщення

    У четвер, 22 липня, сталась пожежа в закладі громадського харчування на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:05.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у шестиповерховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування. На кухні закладу сталося загоряння електропроводки. Персонал та відвідувачі закладу вийшли з приміщення до прибуття рятувальників, загрози їх життю та здоров'ю не було.

    Об 11:33 займання було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:41 – ліквідовано.

    Як повідомляє «Сьогодні», пожежа сталась у «Портер пабі».

    До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Хрещатик
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    На Хрещатику горів паб (відео)