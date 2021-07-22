На Хрещатику горів паб (відео)

До прибуття рятувальників персонал та відвідувачі закладу вийшли з приміщення

У четвер, 22 липня, сталась пожежа в закладі громадського харчування на вул. Хрещатик, 15/4 у центрі Києва. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:05.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у шестиповерховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування. На кухні закладу сталося загоряння електропроводки. Персонал та відвідувачі закладу вийшли з приміщення до прибуття рятувальників, загрози їх життю та здоров'ю не було.

Об 11:33 займання було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:41 – ліквідовано.

Як повідомляє «Сьогодні», пожежа сталась у «Портер пабі».

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.