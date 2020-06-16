Безпека на дорогах: за пів місяця патрульні Київщини виявили понад 2,5 тис. порушень



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Патрульні Київщини проводять комплекс профілактичних заходів на дорогах

До кінця червня тривають заходи із посилення контролю за безпекою дорожнього руху

З 1 червня на території Київської області стартував комплекс профілактичних заходів із посилення контролю за безпекою дорожнього руху, метою якого є посилення безпеки на дорогах та зниження рівня травматизму в автопригодах. Заходи триватимуть до кінця місяця.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, за два тижні відпрацювання патрульні виявили 2613 порушень ПДР, вчинених водіями, пішоходами та велосипедистами.

Найчисельнішими порушеннями, які зафіксували поліцейські, стали:

514 перевищень встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (ч. 1 та ч. 3 ст. 122 КУпАП);

144 водії транспортних засобів, що керують з ознаками сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП);

41 порушення ПДР пішоходами (ст. 127 КУпАП);

17 порушень правил проїзду пішохідних переходів (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Особливу увагу патрульні приділяють контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів та вантажних перевезень. Так, за два тижні перевірено понад 600 одиниць транспортних засобів та оформлено більше ніж 200 адміністративних матеріалів, а найчисельніші з них:

49 порушень правил зупинки під час здійснення посадки та висадки пасажирів (ч. 2 ст. 121-2 КУпАП);

32 водії транспортних засобів, що мають технічні несправності (ч. 2 ст. 121 КУпАП);

31 відхилення від визначеного маршруту (ч. 2 ст. 121-2 КУпАП);

12 водіїв, які своєчасно не пройшли обов’язковий технічний контроль (ч. 2 ст. 121-2 КУпАП).

Окрім того, патрульними відділу безпеки дорожнього руху проводиться огляд вулично-шляхової мережі, з метою виявлення недоліків у організації безпеки дорожнього руху. Наразі поліцейські обстежили 77 ділянок доріг. У 38 випадках виявлені суттєві недоліки, стосовно чого балансоутримувачам направлено 60 вимог та інформацій.