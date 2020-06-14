У Києві один автомобіль перевищив швидкість 12 разів за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Toyota RAV 4

Загалом за добу камери зафіксували 45 автомобілів, які рухались зі швидкістю більш ніж 170 кілометрів на годину

Патрульна поліція продовжує розповідати про антирекорди столичних водіїв, які тепер виявляють камери автоматичної фіксації порушень ПДР. 13 червня одна машина встигла 12 разів порушити правила.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

«Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339***. Він порушував швидкісний режим аж 12 разів за вчора», — йдеться у повідомленні.

Загалом за добу камери зафіксували 45 автомобілів, які рухались зі швидкістю більш ніж 170 кілометрів на годину.

«Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** — швидкість 206 км/год», — розповіли у відомстві.

У поліції уточнили, що ці порушення зафіксували на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський на ділянці, де максимальна дозволена швидкість — 110 кілометрів на годину.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.