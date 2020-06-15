Антирекорди на дорогах: Volkswagen Golf летів трасою Київ – Харків понад 200 км/год



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Порушник швидкісного режиму на трасі Київ – Харків - Довжанський

Три десятки автівок рухалися зі швидкістю 170 км/год

Патрульна поліція України оприлюднила антирекорди порушень швидкісного режиму за 14 червня.

Так, за минулу добу відеокамери на дорогах Києва та області зафіксували 31 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Volkswagen Golf (державний номерний знак АА776***), який рухався зі швидкістю 207 км/год на трасі М03 Київ – Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль BMW 528i з номерним знаком АА071***. Він порушував швидкісний режим аж 9 разів за добу.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Повідомлялося, що у Києві система автоматичної фіксації порушень ПДР переплутала одну букву в номерних знаках автомобіля. В результаті цієї помилки замість порушника на автомобілі марки Daewoo штраф отримав водій BMW.