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    Система автофіксації ПДР дала збій: замість порушника на Daewoo штраф отримав водій BMW

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    У Києві замість справжнього порушника ПДР штраф отримала інша людина - Система автофіксації ПДР дала збій: замість порушника на Daewoo штраф отримав водій BMW
    У Києві замість справжнього порушника ПДР штраф отримала інша людина

    Система фіксації порушень ПДР переплутала літери номерних знаків автомобіля

    У Києві система автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР) переплутала одну букву в номерних знаках автомобіля.

    Про це повідомив громадський активіст Влад Антонов.

    За його словами, в результаті цієї помилки замість порушника на автомобілі марки Daewoo штраф отримав його знайомий, який їздить на BMW.

    «Система переплутала одну букву в номері і замість порушника на Деу штраф отримав наш знайомий на БМВ:)», - написав на сторінці у соцмережі активіст.

    «Зрозуміло, що чиновники вникати в таке не будуть», - зазначив Антонов, запитавши, що робити в такому випадку.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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