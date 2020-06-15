Система автофіксації ПДР дала збій: замість порушника на Daewoo штраф отримав водій BMW
Система фіксації порушень ПДР переплутала літери номерних знаків автомобіля
У Києві система автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР) переплутала одну букву в номерних знаках автомобіля.
Про це повідомив громадський активіст Влад Антонов.
За його словами, в результаті цієї помилки замість порушника на автомобілі марки Daewoo штраф отримав його знайомий, який їздить на BMW.
«Система переплутала одну букву в номері і замість порушника на Деу штраф отримав наш знайомий на БМВ:)», - написав на сторінці у соцмережі активіст.
«Зрозуміло, що чиновники вникати в таке не будуть», - зазначив Антонов, запитавши, що робити в такому випадку.
Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.
Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.
Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.
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