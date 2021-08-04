Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)
Із 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest
Біля Арки дружби народів у Києві триває монтаж конструкцій до молодіжного фестивалю Double Triple Summer Fest. Про це повідомляє Київська міська рада на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, з 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest, що також стане одним із етапів Кубку світу зі скейтбордингу (WCS). Ці змагання пройдуть за підтримки Київської міської державної адміністрації у координації з Департаментом молоді та спорту.
Літня подія є продовженням зимового «Дабл Тріпл Snow Fest». У серпні відбудуться міжнародні змагання з нових олімпійських видів спорту – скейтбордингу та BMX. Призовий фонд складе понад 10 тисяч євро.
Для змагань у центрі Києва команди don’t Take Fake та Radioday збудують масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м, який оформлять у вигляді аеропорту, що перенесе спортсменів та глядачів у атмосферу подорожей. Він матиме термінал прибуття, справжній літак, трапи, сигнальні вогні, багажне відділення, стійку реєстрації і бізнес-лаунж.
До слова, свої заявки на участь уже подали райдери з Великої Британії, Аргентини, Південної Африки, Словаччини, Чехії та інших країн.
Цього року в межах серії «Дабл Тріпл Fest» також проведуть ще одну масштабну подію: 17-19 грудня – вже третій «Дабл Тріпл Snow Fest» для лижників і сноубордистів. Локацією вже традиційно стане Арка дружби народів, де взимку облаштують сноупарк для лижників і сноубордистів.
І літній, і зимовий «Дабл Тріпл Fest» тепер відбуватимуться три дні поспіль. Учасниками першого дня стануть винятково українські спортсмени. Для них це буде контест із окремим призовим фондом і водночас кваліфікація, проходження якої дасть змогу змагатися з міжнародними райдерами в наступні два дні.