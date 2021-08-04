Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)

Із 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest

Біля Арки дружби народів у Києві триває монтаж конструкцій до молодіжного фестивалю Double Triple Summer Fest. Про це повідомляє Київська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, з 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest, що також стане одним із етапів Кубку світу зі скейтбордингу (WCS). Ці змагання пройдуть за підтримки Київської міської державної адміністрації у координації з Департаментом молоді та спорту.

Літня подія є продовженням зимового «Дабл Тріпл Snow Fest». У серпні відбудуться міжнародні змагання з нових олімпійських видів спорту – скейтбордингу та BMX. Призовий фонд складе понад 10 тисяч євро.

Для змагань у центрі Києва команди don’t Take Fake та Radioday збудують масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м, який оформлять у вигляді аеропорту, що перенесе спортсменів та глядачів у атмосферу подорожей. Він матиме термінал прибуття, справжній літак, трапи, сигнальні вогні, багажне відділення, стійку реєстрації і бізнес-лаунж.

До слова, свої заявки на участь уже подали райдери з Великої Британії, Аргентини, Південної Африки, Словаччини, Чехії та інших країн.

Цього року в межах серії «Дабл Тріпл Fest» також проведуть ще одну масштабну подію: 17-19 грудня – вже третій «Дабл Тріпл Snow Fest» для лижників і сноубордистів. Локацією вже традиційно стане Арка дружби народів, де взимку облаштують сноупарк для лижників і сноубордистів.

І літній, і зимовий «Дабл Тріпл Fest» тепер відбуватимуться три дні поспіль. Учасниками першого дня стануть винятково українські спортсмени. Для них це буде контест із окремим призовим фондом і водночас кваліфікація, проходження якої дасть змогу змагатися з міжнародними райдерами в наступні два дні.

Кубок світу зі скейтбордингу (WCS) заснували 1994 року. Він проходить у кілька етапів, за результатами яких формується спеціальний рейтинг райдерів. Так визначають найліпшого спортсмена року. Контести WCS відбуваються в більш ніж 15 країнах, серед яких США, Австрія, Швейцарія, Італія, Канада, Франція, Португалія, Іспанія та Бразилія, а тепер і Україна.

Уперше контест серед професійних лижників і сноубордистів «Дабл Тріпл Snow Fest» відбувся 2019 року. Парк, який щороку будують для змагань, входить до числа найбільших міських сноупарків Європи. У грудні 2020-го за перемогу на «Дабл Тріпл Snow Fest» змагалися 80 райдерів із 18 країн, зокрема, з Канади, США, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Грузії, а трансляцію дивилися понад 75000 глядачів у всьому світі.

Організатор фестивалю don’t Take Fake – команда, яка існує з 2011 року і об’єднує щорічне бренд-шоу та фестиваль вуличної культури, комунікаційну агенцію DTF Agency, онлайн-медіа про вуличну моду й культуру DTF Magazine і конференцію про бренди та креативність DTF Conference. У своїх проектах don’t Take Fake поєднує субкультури, глобальні та локальні бренди і переносить найліпший світовий досвід в Україну.

Другий організатор Radio Day – проєкт, що об’єднує міську спільноту, молодіжний фестиваль Radioday та низку урбаністичних ініціатив. Команда Radio Day залучена до організації фестивалів Atlas Weekend та Solomafest. У своїх проєктах ставлять за мету робити життя у столиці комфортнішим.