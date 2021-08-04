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    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)

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    Будується&nbsp;масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м - Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)
    Будується масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м
    Фото: Київська міська рада/Facebook

    Із 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest

    Біля Арки дружби народів у Києві триває монтаж конструкцій до молодіжного фестивалю Double Triple Summer Fest. Про це повідомляє Київська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

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    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)
    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)
    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)
    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)

    Нагадаємо, з 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest, що також стане одним із етапів Кубку світу зі скейтбордингу (WCS). Ці змагання пройдуть за підтримки Київської міської державної адміністрації у координації з Департаментом молоді та спорту.

    Літня подія є продовженням зимового «Дабл Тріпл Snow Fest». У серпні відбудуться міжнародні змагання з нових олімпійських видів спорту – скейтбордингу та BMX. Призовий фонд складе понад 10 тисяч євро.

    Для змагань у центрі Києва команди don’t Take Fake та Radioday збудують масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м, який оформлять у вигляді аеропорту, що перенесе спортсменів та глядачів у атмосферу подорожей. Він матиме термінал прибуття, справжній літак, трапи, сигнальні вогні, багажне відділення, стійку реєстрації і бізнес-лаунж.

    До слова, свої заявки на участь уже подали райдери з Великої Британії, Аргентини, Південної Африки, Словаччини, Чехії та інших країн.

    Цього року в межах серії «Дабл Тріпл Fest» також проведуть ще одну масштабну подію: 17-19 грудня – вже третій «Дабл Тріпл Snow Fest» для лижників і сноубордистів. Локацією вже традиційно стане Арка дружби народів, де взимку облаштують сноупарк для лижників і сноубордистів.

    І літній, і зимовий «Дабл Тріпл Fest» тепер відбуватимуться три дні поспіль. Учасниками першого дня стануть винятково українські спортсмени. Для них це буде контест із окремим призовим фондом і водночас кваліфікація, проходження якої дасть змогу змагатися з міжнародними райдерами в наступні два дні.

    Кубок світу зі скейтбордингу (WCS) заснували 1994 року. Він проходить у кілька етапів, за результатами яких формується спеціальний рейтинг райдерів. Так визначають найліпшого спортсмена року. Контести WCS відбуваються в більш ніж 15 країнах, серед яких США, Австрія, Швейцарія, Італія, Канада, Франція, Португалія, Іспанія та Бразилія, а тепер і Україна.
    Уперше контест серед професійних лижників і сноубордистів «Дабл Тріпл Snow Fest» відбувся 2019 року. Парк, який щороку будують для змагань, входить до числа найбільших міських сноупарків Європи. У грудні 2020-го за перемогу на «Дабл Тріпл Snow Fest» змагалися 80 райдерів із 18 країн, зокрема, з Канади, США, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Грузії, а трансляцію дивилися понад 75000 глядачів у всьому світі.
    Організатор фестивалю don’t Take Fake – команда, яка існує з 2011 року і об’єднує щорічне бренд-шоу та фестиваль вуличної культури, комунікаційну агенцію DTF Agency, онлайн-медіа про вуличну моду й культуру DTF Magazine і конференцію про бренди та креативність DTF Conference. У своїх проектах don’t Take Fake поєднує субкультури, глобальні та локальні бренди і переносить найліпший світовий досвід в Україну.
    Другий організатор Radio Day – проєкт, що об’єднує міську спільноту, молодіжний фестиваль Radioday та низку урбаністичних ініціатив. Команда Radio Day залучена до організації фестивалів Atlas Weekend та Solomafest. У своїх проєктах ставлять за мету робити життя у столиці комфортнішим.
    Теги: Київ Київрада спорт фестиваль
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    Біля Арки дружби народів монтують конструкції для видовищного фестивалю (фото)