У Києві просто неба відбудеться міжнародна виставка Photo Kyiv 2021

У конкурсі взяли участь 89 фотографів із 15 країн світу

Із 12 по 25 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» пройде V щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021. Цьогоріч Photo Kyiv 2021 буде представлений як міжнародна виставка фоторобіт «Невидиме життя» і відбудеться просто неба. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами організаторів, головною темою заходу стане інклюзивність і безбар'єрність у сучасному суспільстві.

«Основна ідея – привернути увагу фотомайстрів і відвідувачів до таких цінностей, як повага, прийняття, співчуття, відкритість і співпереживання. Саме вони необхідні для створення єдиного суспільства з рівними учасниками. Ми розглядали кілька тем для виставки, проте, саме інклюзія виявилася найактуальнішою. Наразі українському суспільству, як ніколи, потрібна єдність, адже пандемія провела між нами кордон. Цьогоріч фотографічний ярмарок дасть відвідувачам можливість задуматися, які внутрішні та зовнішні бар'єри заважають нам сприймати один одного такими, якими ми є», – зазначили організатори.

У складі експертного журі Photo Kyiv 2021:

журналістка, кураторка Victoria & Albert Museum, колишня редакторка The Artnewspaper Анна Соммерс Кокс,

мистецтвознавець, куратор «Photo Kyiv» Кароль Глозе Піду,

відомий харківський фотограф, директор і засновник музею Харківської школи фотографії Сергій Лебединський.

У конкурсі взяли участь 89 фотографів із 15 країн світу, які представили різне бачення безбар'єрності та інклюзії. Експерти відібрали п‘ять фіналістів, фотосерії яких експонуватимуть під час відкритої інклюзивної виставки «Невидиме життя».

Серед них:

фотосерія «Рани» Джозефа Сивенького,

фотосерія портретів ромів з Чернігівської області Романа Закревського,

фотосерія портретів мешканців будинку для людей похилого віку Аліни Пророки,

фотосерія Danza Down Юрія Данченка,

фотосерія «Космос батька» Олексія Товпиги.

Також у заході візьмуть участь п‘ять спецпроєктів:

культовий проєкт «Паспорт» українського метра документальної фотографії Олександра Чекменьова,

три закордонних фотопроєкти Марінки Масеус, Гідо Клампе, Мері Берідж,

фотосерія «Код незламності: реальні історії сучасних героїв» Романа Пашковського.

Захід проходить за підтримки Департаменту культури КМДА, а також посольства Нідерландів та Швейцарії.

Photo Kyiv – щорічний міжнародний ярмарок фотографії, який засновано у 2017 році. Ця подія є унікальною для української мистецької сцени, оскільки об’єднує міжнародні та місцеві галереї, установи, посольства та бізнес-сектор, які беруть активну участь у культурному розвитку міста Києва.