Для проведення змагань у центрі Києва збудують «аеропорт» (фото)
Київ готується до фестивалю Double Triple Summer Fest
Із 13 до 15 серпня біля Арки дружби народів в центрі Києва відбуватиметься молодіжний фестиваль Double Triple Summer Fest, що також стане одним із етапів Кубку світу зі скейтбордингу (WCS). Ці змагання пройдуть за підтримки Київської міської державної адміністрації у координації з Департаментом молоді та спорту, повідомляє пресслужба КМДА.
За інформацією організаторів фестивалю – команд don’t Take Fake і Radio Day – літня подія є продовженням зимового «Дабл Тріпл Snow Fest». У серпні відбудуться міжнародні змагання з нових олімпійських видів спорту – скейтбордингу та BMX. Призовий фонд складе понад 10 тисяч євро.
Для змагань у центрі Києва команди don’t Take Fake та Radioday збудують масштабний літній змагальний майданчик площею понад 2 тис. кв. м, який оформлять у вигляді аеропорту, що перенесе спортсменів та глядачів у атмосферу подорожей. Він матиме термінал прибуття, справжній літак, трапи, сигнальні вогні, багажне відділення, стійку реєстрації і бізнес-лаунж.
«Київ відкритий для всього світу», – із таким меседжем Double Triple Summer Fest зустрічатиме спортсменів і гостей з усього світу.
До слова, свої заявки на участь уже подали райдери з Великої Британії, Аргентини, Південної Африки, Словаччини, Чехії та інших країн.
Цього року в межах серії «Дабл Тріпл Fest» також проведуть ще одну масштабну подію: 17-19 грудня – вже третій «Дабл Тріпл Snow Fest» для лижників і сноубордистів. Локацією вже традиційно стане Арка дружби народів, де взимку облаштують сноупарк для лижників і сноубордистів.
І літній, і зимовий «Дабл Тріпл Fest» тепер відбуватимуться три дні поспіль. Учасниками першого дня стануть винятково українські спортсмени. Для них це буде контест із окремим призовим фондом і водночас кваліфікація, проходження якої дасть змогу змагатися з міжнародними райдерами в наступні два дні.