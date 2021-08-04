На ВДНГ відкриється сучасний урбан-парк: названо дату (фото)

Простір призначений для відпочинку та активних занять вуличними культурами

Вхід на більшість локацій буде вільним

Незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера. Відкриття планується 24 серпня. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

«Простір буде призначений для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів. А Street Culture Hub об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України та відомих атлетів, артистів і різноманітні команди», – йдеться в повідомленні.

Загалом до спорткластера ВДНГ увійдуть:

бігові й велодоріжки із професійним покриттям,

локації для занять TRX,

кросфітом,

йогою та фітнесом,

облаштовані зони із тренажерами для силових і кардіотренувань,

столи для настільного тенісу,

басейн із трампліном,

баскетбольні й футбольні майданчики,

скеледром,

бетонний скейт-парк,

інші локацій для занять спортом просто неба.

Вхід на більшість локацій буде вільним.

Як повідомлялося, 2 серпня на столичному ВДНГ відкрилася оновлена після реконструкції оранжерея.

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