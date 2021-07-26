Гігантська інсталяція Merman переїхала на берег Дніпра (фото)

Скульптура зроблена з фанери і складається з 288 елементів

Інсталяція втретє за місяць змінила локацію

Інсталяція в рамках проєкту Merman, яка на початку липня була встановлена біля Арки дружби народів, знову переїхала на нову локацію. Тепер скульптуру помітили поблизу Річкового вокзалу та Поштової площі. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Як відомо, спочатку інсталяцію встановили біля Арки дружби народів. Арт-об’єкт одразу став популярним серед киян та гостей міста, які охоче фотографувалися біля нього.

Через тиждень інсталяцію перевезли на територію інноваційного парку UNIT.City, розташованого за адресою вулиця Дорогожицька, 3 в Шевченківському районі.

Проєкт Merman – єдиний проєкт з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Сама інсталяція розмірами 3х3х12 метрів готувалася для участі в цьогорічному заході в США, проте через пандемію його скасували.

Скульптура зроблена з фанери, важить 5 тонн і складається з 288 елементів.

За словами організаторів, Merman – проєкт-маніфест подолання будь-яких перешкод. Тому у 2022 році він точно потрапить на фестиваль Burning Man.

Проєкт створено коштом та зусиллями команди Burning man project, команди Merman team та волонтерів.

Інсталяція біля Арки дружби народів була встановлена за сприяння міської влади, Департаменту культури КМДА та Центрального парку культури і відпочинку м. Києва.