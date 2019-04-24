Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)



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Зеленбудівці облаштували лавочку для закоханих біля стилізованого дерева

Арт-об'єкта «Місце поцілунків» перемістився на нову локацію – на схили біля озера Тельбін. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Раніше інсталяція «Місце поцілунків» була встановлена на проспекті Павла Тичини, 18.

Крім того, зеленбудівці облаштували лавочку для закоханих біля стилізованого дерева.

Вона незвичайна, на лавочці можна сидіти лише на колінах один в одного, це зближує почуття.

Нагадаємо, інсталяція «Місце поцілунків» - це стилізоване дерево, яке поєднує в собі метал та дерев’яні елементи. Майже місяць тривали роботи над створенням даної композиції, висота якої сягає близько 2,5 м, а ширина – 3,3 м.

Ініціатори створення даного арт-об’єкту впевнені, що він стане одним із найгарніших та найбільш романтичних місць Києва. Адже це чудова локація для фото та місце, де хочеться зізнаватися в почуттях знову і знову.

Як повідомлялося, цього року у Києві планують висадити понад 8 мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та 47 тисяч кущів.