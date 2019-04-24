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    Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)

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    Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)

    Зеленбудівці облаштували лавочку для закоханих біля стилізованого дерева

    Арт-об'єкта «Місце поцілунків» перемістився на нову локацію – на схили біля озера Тельбін. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

    Раніше інсталяція «Місце поцілунків» була встановлена на проспекті Павла Тичини, 18. 

    Крім того, зеленбудівці облаштували лавочку для закоханих біля стилізованого дерева.

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    Вона незвичайна, на лавочці можна сидіти лише на колінах один в одного, це зближує почуття.

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    Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)
    Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)
    Біля арт-об’єкта «Місце поцілунків» з’явилася незвичайна лавочка (фото)

    Нагадаємо, інсталяція «Місце поцілунків» - це стилізоване дерево, яке поєднує в собі метал та дерев’яні елементи. Майже місяць тривали роботи над створенням даної композиції, висота якої сягає близько 2,5 м, а ширина – 3,3 м. 

    Ініціатори створення даного арт-об’єкту впевнені, що він стане одним із найгарніших та найбільш романтичних місць Києва. Адже це чудова локація для фото та місце, де хочеться зізнаватися в почуттях знову і знову. 

    Як повідомлялося, цього року у Києві планують висадити понад 8 мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та 47 тисяч кущів.

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