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    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)

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    <span lang="UK">Інсталяція &laquo;Місце поцілунків&raquo; - це стилізоване дерево, яке поєднує в собі метал та дерев&rsquo;яні елементи</span> - У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    Інсталяція «Місце поцілунків» - це стилізоване дерево, яке поєднує в собі метал та дерев’яні елементи

    Ініціатори створення даного арт-об’єкту впевнені, що він стане одним із найбільш романтичних місць Києва

    У четвер, 7 березня, відбудеться урочисте відкриття нової інсталяції «Місце поцілунків» на проспекті Павла Тичини, 18 у Києві. Про це повідомляє «Київзеленбуд». 

    Це вже другий арт-об’єкт від зеленбудівців Дніпровського району, який буде встановлено в одному із найгарніших місць.

    Інсталяція «Місце поцілунків» - це стилізоване дерево, яке поєднує в собі метал та дерев’яні елементи. Майже місяць тривали роботи над створенням даної композиції, висота якої сягає близько 2,5 м, а ширина – 3,3 м. 

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    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)
    У Києві з’явиться «Місце поцілунків» (фото)

    Ініціатори створення даного арт-об’єкту впевнені, що він стане одним із найгарніших та найбільш романтичних місць Києва. Адже це чудова локація для фото та місце, де хочеться зізнаватися в почуттях знову і знову. 

    Нагадаємо, що перший арт-об’єкт «ForYou» для закоханих, який імітує руки, що тримають серце, встановлено у парку вздовж вул. А. Малишка. Ця інсталяція вже стала улюбленим місцем зустрічей закоханих.

    Як повідомлялося, цього року у Києві планують висадити понад 8 мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та 47 тисяч кущів.

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