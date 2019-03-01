Київ забуяє: цього року у місті висадять понад 8 млн квітів (фото)



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Квіти в столичних теплицях

У Києві збільшиться кількість багаторічних квітів

Цього року у Києві планують висадити понад 8 мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та 47 тисяч кущів. Робота «зеленбудівців» буде націлена на збільшення кількості багаторічних рослин. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час відкритої екскурсії до оранжереї зеленбуду Оболонського району.

На сьогодні районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень мають на балансі 10 теплиць, загальною площею 1,6 га, інформує прес-служба КМДА.

«Квіти в теплицях садять у кілька етапів, за необхідності підсаджують нові. Також тут вирощуються квіти для створення виставок на Співочому полі. Ми орієнтуємося на більш раціональні рішення, наприклад, збільшення кількості багаторічних квітів у столиці та створення нових злакових клумб. Поступовий перехід від вирощування однорічників на багаторічники дозволить зекономити бюджетні кошти і створити нові оригінальні форми міського дизайну. У 2018 році такі клумби були створені у кожному районі столиці – парку «Перемога», Голосіївському парку, парку «Наталка», сквері на вул. Гончара, Сирецькому парку та інших», – розповів Пантелеєв.

Він наголосив, що за останні три роки у теплично-парниковому господарстві на Оболоні проведений ремонт покрівлі та побутового приміщення, замінене бетонне покриття на фігурні елементи мощення; відремонтовані стелажі для квітів, проведено косметичний ремонт побутового приміщення.

«Ремонтних робіт потребують й інші теплично-парникові господарства, тому поступово ми будемо виконувати їх оновлення», – запевнив заступник голови КМДА.

Види квітів, що вирощують у теплично-парникових господарствах: однорічні – агератум, бегонія, шавлія, петунія, чорнобривці в асортименті; вазонні – хлорофітум, бальзамін; килимові – колеуси, альтернантера; ампельні (підвісні) – сурфінія, пеларгонія, бакопа, вербена; багаторічні, що зимують у ґрунті – жоржини, канни