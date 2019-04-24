Повернення у дитинство: завтра у Києві відкриється казкова виставка тюльпанів (відео)



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Виставка тюльпанів «Казки світу» працюватиме протягом трьох тижнів

У четвер, 25 квітня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» розпочне свою роботу дев’ята щорічна виставка тюльпанів «Казки світу». Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».

На урочисте відкриття киян та гостей столиці запрошують о 17:00.

«Київзеленбуд» та районні управління зеленими насадженнями запрошують киян та гостей столиці до світу казок. Адже квіткові інсталяції цьогорічної виставки присвячені сюжетам відомих казок про Попелюшку, Аладдіна, Золоту рибку, багряні вітрила тощо. Як обіцяють організатори, «навіть дорослі відчують себе, як у дитинстві, у дивовижному місці, де реальність зливається із казкою».

Протягом трьох тижнів гості «Співочого поля» зможуть побачити цвітіння понад 11 нових сортових тюльпанів загальною кількістю 180 000 квітів.

«Ми дуже раді, що маємо можливість подарувати киянам справжнє весняне свято, та сподіваємось, що вони приємно проведуть час. Адже ми підготували для цього цікаву та насичену програму», – сказав співорганізатор виставки, керівник компанії GrandEvent Денис Погорєлко.

На території експозиції також працюватимуть квітковий та хендмейд ярмарки, дитяча зона, кімната матері та дитини, мотузковий парк, розважальна програма тощо.

Нагадаємо, відкриття щорічної виставки тюльпанів було перенесено з 19 квітня на 25 квітня. Такі зміни пов’язані з погодними умовами.

Як уже повідомлялося, цього року виставка тюльпанів має вразити своєю казковістю.