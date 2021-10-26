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    Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)

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    Загорання автівок ліквідували рятувальники - Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)
    Загорання автівок ліквідували рятувальники
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини загорання автомобілів

    У вівторок, 26 жовтня, близько 5 години ранку сталося загорання двох автомобілів біля багатоповерхівки в Білій Церкві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    Правоохоронці встановили, що відбулося займання двох автомобілів Mercedes-Benz E 200 та Honda Civic, які були припарковані у дворі будинку.

    На місці події працювали працівники ДСНС, які згодом локалізували пожежу.

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    Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)
    Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)
    Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)
    Фото: Нацполіція

    Причини загоряння автомобілів встановлюються.

    Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події та нададуть правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, поліція Київщини встановила осіб, які вчинили кілька підпалів у селі Крюківщина, що під Києвом.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина автомобіль Біла Церква
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    Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)