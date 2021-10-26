Біля багатоповерхівки в Білій Церкві згоріли дві автівки (фото)

Поліція встановлює обставини загорання автомобілів

У вівторок, 26 жовтня, близько 5 години ранку сталося загорання двох автомобілів біля багатоповерхівки в Білій Церкві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що відбулося займання двох автомобілів Mercedes-Benz E 200 та Honda Civic, які були припарковані у дворі будинку.

На місці події працювали працівники ДСНС, які згодом локалізували пожежу.

Причини загоряння автомобілів встановлюються.

Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події та нададуть правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, поліція Київщини встановила осіб, які вчинили кілька підпалів у селі Крюківщина, що під Києвом.