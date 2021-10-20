Поліція викрила серійних підпалювачів автівок під Києвом

24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» згоріли чотири автомобілі

24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» згоріли чотири автомобілі

Зловмисники спалили автівки через салони краси

Поліція Київщини встановила осіб, які вчинили кілька підпалів у селі Крюківщина, що під Києвом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У липні до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Крюківщина вночі згоріло легкове авто Mazda. Власницею автівки виявилася 34-річна місцева жителька.

Встановлено, що раніше жінці надходили дзвінки та повідомлення з погрозами. Потерпіла пояснила, що між нею та співвласницями бізнесу, пов’язаного із салонами краси, виник конфлікт щодо визначення права власності, саме із цим жінка і пов’язувала погрози.

У кінці вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Крюківщина горить п'ять автомобілів. Як з’ясувалося, зловмисники знову підпалили вже інший автомобіль потерпілої, але зайнялися й чотири розташованих поруч авто.

Правоохоронці провели розшукові дії, відпрацювали камери відеонагляду, встановили виконавця та спільників, які організовували підпали. Це кияни – 29-ти, 32-х та 33 років.

За місцями проживання паліїв проведено санкціоновані обшуки та вилучено речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до скоєння підпалів.

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури оголосили зловмисникам про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до 10 років. Діям інших фігурантів кримінального провадження слідство надасть правову оцінку.