Україна відзначає День Державного прапора



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Президент Зеленський запропонував українцям 23 серпня прикрасити в жовто-сині кольори «нашу планету»

23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.

О 9 годині на Софійській площі у Києві відбудеться церемонія урочистого підняття Державного прапора України, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

«Давайте прикрасимо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати українські прапори з вікон. Щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стали жовто-синіми», - сказав президент у відеозверненні.

До слова, День Державного прапора був встановлений указом президента України від 23 серпня 2004 року.

Нагадаємо, у Києві традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах столиці.

24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на Алеї Героїв Небесної сотні.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

Як відомо, у Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників. Марш захисників має стати альтернативою військового параду, що скасував цього року президент Володимир Зеленський.

9 липня Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду 24 серпня.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

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