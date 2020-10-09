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    У Києві зросла кількість навчальних закладів, закритих на карантин

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    У столичних школах на дистанційному навчанні загалом 501 клас&nbsp; - У Києві зросла кількість навчальних закладів, закритих на карантин
    У столичних школах на дистанційному навчанні загалом 501 клас 

    Збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів

    Станом на 9 жовтня у Києві на карантин закриті 5 шкіл, 2 садочки та один університет. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл через випадки захворювання серед вчителів: три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна у Подільському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів», - сказав мер. 

    За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас у 173 школах.  

    Усього у Києві на коронавірус захворіли 454 школярі та 349 педагогів.

    «У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 62 групи у 53 садках», - Кличко.  

    Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 57%.

    «Також через спалах коронавірусу на дистанційне навчання повністю перевели Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ підписав ректор закладу. Карантин в університеті триватиме до 23 жовтня», - зазначив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      250538
    • Хворіють
      135109
    • Одужали
      110650
    • Померли
      4779

    Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

    8 жовтня стало відомо, що студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка відправили на дистанційне навчання у зв'язку з ростом захворюваності на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок університет школярі коронавірус
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