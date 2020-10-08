  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    КМДА заявляє, що черга «швидких» під столичною лікарнею – не в коронавірусний корпус

    • Розсилка
    Карети швидкої допомоги біля лікарні №9 - КМДА заявляє, що черга «швидких» під столичною лікарнею – не в коронавірусний корпус
    Карети швидкої допомоги біля лікарні №9
    Фото: Муніципальна охорона

    Лікарня була чергова і приймала пацієнтів з різними патологіями, запевнив головний лікар

    У Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації заявляють, що черги зі «швидких» біля приймального відділення Київської клінічної лікарні № 9 утворилися не до інфекційного корпусу. 

    Про це Укрінформу повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

    «За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів з різними патологіями», - зазначила вона.

    Раніше у соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксована величезна черга карет швидкої допомоги біля Київської клінічної лікарні № 9, де лікують пацієнтів з коронавірусом. За словами авторів допису, у кожному з автомобілів перебував інфікований коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Як повідомлялося, за минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19

    Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.

    У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус. 

    Київ лікарня КМДА коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies