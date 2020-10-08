КМДА заявляє, що черга «швидких» під столичною лікарнею – не в коронавірусний корпус



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Карети швидкої допомоги біля лікарні №9 Фото: Муніципальна охорона

Лікарня була чергова і приймала пацієнтів з різними патологіями, запевнив головний лікар

У Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації заявляють, що черги зі «швидких» біля приймального відділення Київської клінічної лікарні № 9 утворилися не до інфекційного корпусу.

Про це Укрінформу повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

«За інформацією головного лікаря, швидкі - не в інфекційний корпус. Лікарня була чергова, приймала пацієнтів з різними патологіями», - зазначила вона.

Раніше у соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксована величезна черга карет швидкої допомоги біля Київської клінічної лікарні № 9, де лікують пацієнтів з коронавірусом. За словами авторів допису, у кожному з автомобілів перебував інфікований коронавірусом.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19

Нагадаємо, 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. За добу 6 жовтня до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.

У Києві вже починаються проблеми з розміщенням у медзакладах хворих на коронавірус.