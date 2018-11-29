Біля метро «Арсенальна» помер чоловік (відео)



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Чоловік помер на вулиці у центрі Києва Фото: скріншот відео

Правоохоронці розшукують родичів померлого

У четвер, 29 листопада, у Києві біля станції метро «Арсенальна» помер чоловік похилого віку. Про це повідомляють «Вартові еспресо».

Чоловік мав при собі документи, він 1949 року народження.

Причини смерті встановлюються лікарями.

Наразі правоохоронці розшукують родичів померлого.

Нагадаємо, що 22 листопада в Києві біля одного зі входів на станцію метро «Нивки» виявили труп чоловіка.

27 листопада на площі Перемоги в Києві чоловікові стало погано, і врятувати його не вдалося.