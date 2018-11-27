На площі Перемоги раптово помер чоловік



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Правоохоронці до приїзду медиків проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося Фото: Інформатор

Чоловік ішов по вулиці, у якийсь момент йому стало погано і він впав

У вівторок, 27 листопада, на площі Перемоги в Києві чоловікові стало погано. Патрульні, які проїжджали поряд, зупинилися щоб йому допомогти.

Інцидент трапився близько 12:00. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидці розповіли поліцейським, що чоловік йшов вулицею. У якийсь момент йому стало погано і він впав на коліна. Перехожі відразу ж викликали «швидку», а в цей момент повз проїжджав екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці зупинилися і до приїзду медиків проводили серцево-легеневу реанімацію.

На жаль, лікарям, що прибули на місце, залишалося тільки констатувати смерть.

На місце прибула слідчо-оперативна група. При огляді особистих речей у чоловіка виявили документи. Померлий був 1945 року народження. Причину смерті встановить слідство.

Нагадаємо, що 22 листопада в Києві біля одного зі входів на станцію метро «Нивки» виявили труп чоловіка.