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    Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом

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    <p>Ймовірно, через відкритий капот у водія легковика була обмежена видимість</p> - Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом

    Ймовірно, через відкритий капот у водія легковика була обмежена видимість

    Фото: kiev.informator.ua

    Під Києвом Hyundai зійшовся в лобову із фурою: легковик перетворився на мотлох

    У вівторок, 27 листопада, під Києвом на Броварській окружній сталася смертельна ДТП. Зіткнулися фура Mercedes і легковик Hyundai Accent.

    Аварія трапилася близько 17:00.

    За словами водія фури з Молдови, він їхав в сторону Києва по Броварській окружній. У якийсь момент йому назустріч вилетів легковик. Hyundai з'явився перед фурою в декількох метрах і чоловік нічого не встиг зробити. Так як удар припав на водійську сторону, тягач повернуло і він виїхав на протилежну сторону дороги. Вантажівка виштовхнула в кювет і Accent.

    Як розповіли поліцейські, в момент зіткнення у легковика був відкритий капот. З чим це пов'язано - невідомо. Найімовірніше, через обмеження видимості водій Hyundai вилетів на зустрічну смугу. Після аварії фура перекрила рух в сторону Броварів.

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    Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом
    Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом
    Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом
    Відкритий капот спровокував смертельну аварію під Києвом
    Фото: kiev.informator.ua

    На жаль, від отриманих травм водій Accent помер на місці. Щоб дістати тіло загиблого чоловіка на місце виїжджали рятувальники. Також на місці ДТП працювали медики, слідчо-оперативна група і патрульні. Через аварію на трасі утворився затор. Подробиці інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia, який належить службі таксі Taxify.

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