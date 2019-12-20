У Києві чоловік сокирою порубав автомобіль



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Зловмиснику здалося, что автівку неправильно припарковано

У центрі Києва чоловік порубав сокирою автомобіль, який вважав неправильно припаркованим.

Про це передає пресслужба патрульної поліції.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора ввечері на вулиці Тарасівській.

Патрульні застали чоловіка у процесі на місці події. Зловмисник пояснив, що виявив автомобіль, який, на його думку, припарковано з порушенням, і вирішив таким чином навчити водія правильно паркуватися.

Зазначається, що він дістав з багажника сокиру і пошкодив фару автомобіля BMW.

Правоохоронці встановлюють причини і обставини конфлікту, в результаті чого було пошкоджено майно. Діям чоловіка буде надано правову оцінку.