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    У Києві чоловік сокирою порубав автомобіль

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    У Києві чоловік сокирою порубав автомобіль

    Зловмиснику здалося, что автівку неправильно припарковано

    У центрі Києва чоловік порубав сокирою автомобіль, який вважав неправильно припаркованим.

    Про це передає пресслужба патрульної поліції.

    Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора ввечері на вулиці Тарасівській.

    Патрульні застали чоловіка у процесі на місці події. Зловмисник пояснив, що виявив автомобіль, який, на його думку, припарковано з порушенням, і вирішив таким чином навчити водія правильно паркуватися.

    Зазначається, що він дістав з багажника сокиру і пошкодив фару автомобіля BMW.

    Правоохоронці встановлюють причини і обставини конфлікту, в результаті чого було пошкоджено майно. Діям чоловіка буде надано правову оцінку.

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