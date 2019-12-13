У Києві вантажівка протаранила маршрутку: 11 людей у лікарні (фото)



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Вантажівка вдарила маршрутку ззаду Фото: Нацполіція

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом ДТП

Сьогодні, 13 грудня, на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки.

На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою.

До лікарняних закладів доставлено 11 осіб, які отримали тілесні ушкодження у результаті автопригоди.

Слідчим управлінням ГУНП у Києві зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 13 грудня вранці на 19 км траси Н-08 (Бориспіль - Маріуполь) в напрямку міста Переяслав сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. 54-річний водій, керуючи автобусом Volvo, на нерегульованому пішохідному переході не надав перевагу в русі та скоїв наїзд на пішохода.