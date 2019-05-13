  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)

    • Розсилка
    Щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося ламати черепицю - Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося ламати черепицю
    Фото: Інформатор

    Господарі стверджують, що чули з сусіднього будинку звук, схожий на вибух

    У понеділок, 13 травня, на вулиці Сирецькій, 96 у Києві виникла пожежа: полум'я охопило дах двоповерхового приватного будинку. У момент загоряння в приміщенні перебували чоловік і жінка з дітьми.

    Пожежа розпочалася близько 3:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Господар будинку розповів, що вони з дружиною прокинулися від звуку, схожого на вибух. Різкий хлопок пролунав із сусіднього житлового будинку. Після цього приміщення затягло димом.

    Читайте також

    Чоловік, жінка і їхні діти встигли вчасно покинути будівлю, тому ніхто не постраждав.

    Полум'я охопило дах будинку.

    Для того, щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося ламати черепицю. Густий дим заволік все в околиці. Станом на 4:00 пожежу ліквідували.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції, два наряди пожежно-рятувальних служб, а також чергувала карета швидкої допомоги. Точні причини загоряння встановлюються.

    Читайте також
    пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ