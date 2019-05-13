Вночі на Сирецькій після вибуху загорівся приватний будинок (фото, відео)



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Щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося ламати черепицю Фото: Інформатор

Господарі стверджують, що чули з сусіднього будинку звук, схожий на вибух

У понеділок, 13 травня, на вулиці Сирецькій, 96 у Києві виникла пожежа: полум'я охопило дах двоповерхового приватного будинку. У момент загоряння в приміщенні перебували чоловік і жінка з дітьми.

Пожежа розпочалася близько 3:30. Про це повідомляє Інформатор.

Господар будинку розповів, що вони з дружиною прокинулися від звуку, схожого на вибух. Різкий хлопок пролунав із сусіднього житлового будинку. Після цього приміщення затягло димом.

Чоловік, жінка і їхні діти встигли вчасно покинути будівлю, тому ніхто не постраждав.

Полум'я охопило дах будинку.

Для того, щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам довелося ламати черепицю. Густий дим заволік все в околиці. Станом на 4:00 пожежу ліквідували.

На місці події працював наряд патрульної поліції, два наряди пожежно-рятувальних служб, а також чергувала карета швидкої допомоги. Точні причини загоряння встановлюються.