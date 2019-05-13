Минулого тижня у Києві скоєно 68 «мінувань»



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З початку року правоохоронці здійснили понад 300 виїздів по заявках щодо мінувань об'єктів

Минулого тижня (з 6 по 12 травня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 197 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 10 аварій. На пожежах травмовано та врятовано 1 особу.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 9 разів, ще 44 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста пожеж не виникло. Загалом з початку року здійснено 331 виїзд та ліквідовано загоряння на площі 127,803 га.

Підрозділи гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 314 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 57 виїздів) по заявках щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.