Біля моргу в Києві вишикувалась черга катафалків (фото)

Переважно серед померлих люди, які були хворі на коронавірус

Біля моргу на території Київської міської клінічної лікарні №3 щодня спостерігається велика кількість катафалків.

Про це повідомляє «Обозреватель».

Як розповів виданню один із лікарів на умовах анонімності, переважно серед померлих люди, які були хворі на коронавірусну інфекцію.

«Морг працює щодня і катафалки забирають померлих постійно – до нашої лікарні привозять людей із Деснянського та Дніпровського районів столиці. Небіжчиків показують родичам перед тим, як віддати, та відразу ж забивають труни – прощатися з покійними забороняється. Звичайно, там не тільки померлі від коронавірусу, а й з іншими хворобами. У нас тут діє два морги – комунальний та приватний. Там теж постійно забирають покійних», – розповів медик.

Лікар додав, що кількість хворих, яких привозять у їхній медзаклад, зростає постійно.

За його словами, зараз вирішується питання, щоб у найближчий тиждень перевести цю медустанову на прийом тільки хворих на Covid-19.

«Лікарям важко, але вони поки справляються. Кисню поки теж вистачає. Якщо говорити про забезпечення ліками, то це не секрет – люди все ж змушені деякі купувати самі, і не завжди це дешеві медикаменти», – резюмував лікар.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.

Майже 1200 ліжкомісць у комунальних медзакладах Києва обладнані подачею кисню.

Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хвори.