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    Понад 700 хворих на коронавірус у Києві в важкому стані

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    Кисневу підтримку отримують 1002 пацієнти столичних ковідних лікарень - Понад 700 хворих на коронавірус у Києві в важкому стані
    Кисневу підтримку отримують 1002 пацієнти столичних ковідних лікарень
    Фото з відкритих джерел

    У стаціонарах медзакладів Києва лікується 1961 хворий на коронавірус

    У комунальних медзакладах Києва заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус, становить 52%. Всього місто підготувало вже понад 4,5 тисячі ліжок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На жаль, як бачимо, збільшується в столиці і кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий», - розповів мер.

    Він нагадав, що на сьогодні місто підготувало понад 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на коронавірус.

    «Заповненість ліжок в столиці – майже 52%», - зазначив Кличко.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      570153
    • Хворіють
      300962
    • Одужали
      259079
    • Померли
      10112

    Нагадаємо, за минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.

    Майже 1200 ліжкомісць у комунальних медзакладах Києва обладнані подачею кисню.

    Як повідомлялося, у приватних клініках у Києві відсутні місця для стаціонарного лікування хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко лікарня коронавірус
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