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    Четверта частина «ковідних» ліжок у лікарнях Києва підключені до кисню

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    <span>Станом на 16 листопада у київських лікарнях кисневу підтримку отримують 895 людей</span> - Четверта частина «ковідних» ліжок у лікарнях Києва підключені до кисню
    Станом на 16 листопада у київських лікарнях кисневу підтримку отримують 895 людей
    Фото з відкритих джерел

    Київ підготував понад 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на коронавірус

    Майже 1200 ліжкомісць у комунальних медзакладах Києва обладнані подачею кисню. Також додатково закуповують концентратори кисню. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Із підготованих ліжок подачею кисню обладнані майже 1200. Апаратів штучної вентиляції легень сьогодні в комунальних медзакладах – понад 460. Концентраторів кисню – понад 160. І найближчим часом закупимо іще 130», - сказав Кличко.

    Він додав, що у кількох лікарнях столиці здійснюють капітальний ремонт систем киснепостачання. Це дозволить забезпечити киснем додатково іще понад 600 ліжок.

    Загалом Київ на сьогодні вже підготував понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус у 26 комунальних медзакладах.

    «Заповненість ліжок в столиці – понад 53%», - зазначив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      545689
    • Хворіють
      311795
    • Одужали
      224197
    • Померли
      9697

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 879 людей. Це на 42 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 14 листопада було 921 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19.

    Сьогодні у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус, із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.


    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня коронавірус
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