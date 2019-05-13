Біля Шулявського мосту маршрутка виїхала на зустрічну смугу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автохами виїжджають на смугу зустрічного руху

Автори проекту «ЗупиниЛося» побували біля Шулявського шляхопроводу, реконструкція якого почалася 17 березня, у зв’язку з чим половина вулиці Гетьмана перекрита.

Водії-хами, щоб не стояти в загальному потоці машин, виїжджають на смугу зустрічного руху.

Під час недовготривалого рейду активісти наклеїли на автомобілі порушників ПДР десятки наліпок з написом «Обережно! Лось на дорозі!».

Деякі водії реагували адекватно на зауваження щодо порушеннями ними правил дорожнього руху, але траплялися і агресивні особи за кермом авто.

Більш того, серед порушників також є водії маршруток. Активісти нагородили одного з них наліпкою «Лось».

Нагадаємо, 9 квітня на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка-порушниця за кермом автомобіля Hyundai близько 500 метрів провезла на капоті активіста, який намагався зупинити її.

22 квітня автори проекту «ЗупиниЛося» намагалися припинити вакханалію на Дніпровській Набережній і нарвалися на агресивну жінку-водія, яка вискочила з автівки і нецензурно висловлюватися на адресу активістів.