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    Біля Шулявського мосту маршрутка виїхала на зустрічну смугу (відео)

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    Біля Шулявського мосту маршрутка виїхала на зустрічну смугу (відео)

    Автохами виїжджають на смугу зустрічного руху

    Автори проекту «ЗупиниЛося» побували біля Шулявського шляхопроводу, реконструкція якого почалася 17 березня, у зв’язку з чим половина вулиці Гетьмана перекрита.

    Водії-хами, щоб не стояти в загальному потоці машин, виїжджають на смугу зустрічного руху.

    Під час недовготривалого рейду активісти наклеїли на автомобілі порушників ПДР десятки наліпок з написом «Обережно! Лось на дорозі!».

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    Деякі водії реагували адекватно на зауваження щодо порушеннями ними правил дорожнього руху, але траплялися і агресивні особи за кермом авто.

    Більш того, серед порушників також є водії маршруток. Активісти нагородили одного з них наліпкою «Лось».

    Нагадаємо, 9 квітня на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка-порушниця за кермом автомобіля Hyundai близько 500 метрів провезла на капоті активіста, який намагався зупинити її.

    22 квітня автори проекту «ЗупиниЛося» намагалися припинити вакханалію на Дніпровській Набережній і нарвалися на агресивну жінку-водія, яка вискочила з автівки і нецензурно висловлюватися на адресу активістів.

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    Київ водій ПДР автомобіль Шулявський міст
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