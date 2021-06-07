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    «Бориспіль» назвав ТОП-10 найпопулярніших напрямків серед українців у травні

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    Українці обирають відкриті курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ - «Бориспіль» назвав ТОП-10 найпопулярніших напрямків серед українців у травні
    Українці обирають відкриті курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ
    Фото: Укрінформ

    65% пасажирів подорожували в Єгипет, Туреччину та ОАЕ

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» підбив підсумки роботи летовища у травні і назвав найбільш популярні міжнародні напрямки.

    Найпопулярнішими напрямками все ще залишаються відкриті для українців курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ, повідомляє пресслужба аеропорту.

    Визначено 10 закордонних напрямків, які найчастіше обирали українці у травні:

    1. Анталія
    2. Шарм-ель-Шейх
    3. Хургада
    4. Стамбул
    5. Даламан
    6. Дубай
    7. Бодрум
    8. Амстердам
    9. Тбілісі
    10. Анкара

    «Частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту», – зазначили в аеропорту.

    Як повідомлялося, відновлено авіасполучення між Києвом та Ужгородом. 2 червня авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі.

    Пасажиропотік аеропорту «Борисполі» ппоступово відновлюється. За чотири місяці 2021 року аеропорт обслужив 1751277 пасажирів.

    «Бориспіль» у 2020 році знизив пасажиропотік на 66,2% в порівнянні з 2019 роком – до 5,158 млн осіб. Кількість оброблених аеропортом вантажів в 2020 році скоротилося на 10% – до 37,79 тис. тонн.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль українці аеропорт авіаперевезення
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    «Бориспіль» назвав ТОП-10 найпопулярніших напрямків серед українців у травні