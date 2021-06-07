«Бориспіль» назвав ТОП-10 найпопулярніших напрямків серед українців у травні

65% пасажирів подорожували в Єгипет, Туреччину та ОАЕ

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» підбив підсумки роботи летовища у травні і назвав найбільш популярні міжнародні напрямки.

Найпопулярнішими напрямками все ще залишаються відкриті для українців курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ, повідомляє пресслужба аеропорту.

Визначено 10 закордонних напрямків, які найчастіше обирали українці у травні:

Анталія Шарм-ель-Шейх Хургада Стамбул Даламан Дубай Бодрум Амстердам Тбілісі Анкара

«Частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту», – зазначили в аеропорту.

Як повідомлялося, відновлено авіасполучення між Києвом та Ужгородом. 2 червня авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі.

Пасажиропотік аеропорту «Борисполі» ппоступово відновлюється. За чотири місяці 2021 року аеропорт обслужив 1751277 пасажирів.

«Бориспіль» у 2020 році знизив пасажиропотік на 66,2% в порівнянні з 2019 роком – до 5,158 млн осіб. Кількість оброблених аеропортом вантажів в 2020 році скоротилося на 10% – до 37,79 тис. тонн.