У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки брендових речей на 20 тис. євро

Громадянка України намагалася провезти брендові речі без сплати митних платежів

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники не пропустили «зеленим коридором» брендові речі на майже 700 тис. грн.

Взуття та модні аксесуари Loro Piana, Bottega Veneta, Prada та годинник Rolex без сплати належних митних платежів намагалася ввезти через аеропорт «Бориспіль» наша співвітчизниця, яка поверталася авіарейсом зі Стамбула. Загальна вартість виявленого у пасажирки товару, згідно наявних у неї чеків, складає понад 20 тисяч євро. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Жінка для проходження митного контролю скористалася «зеленим» коридором, чим гарантувала, що не має предметів, за ввезення яких потрібно сплатити митні платежі.

За роз’ясненнями митних правил з приводу декларування товару до митників авіапасажирка не зверталась, митної декларації не заповнювала.

Брендові речі були виявлені в ручній поклажі громадянки.

Київські митники вилучили їх та передали на відповідальне зберігання. А громадянка, згідно з українським законодавством, повинна буде або сплатити передбачені митні платежі на товар, або згодом вивезти його у зворотному напрямку.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Київська митниця вкотре звертає увагу всіх авіапасажирів, що товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1 тис. євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі через авіаційні пункти пропуску, підлягають письмовому декларуванню та зі сплатою передбачених митних платежів.

Як повідомлялося, у січні-квітні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили 729 порушень митних правил на загальну суму 224,18 млн грн.

Найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.