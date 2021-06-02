  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Ужгород відновив авіасполучення з Києвом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Літак із Києва здійснив посадку в Ужгороді&nbsp; - Ужгород відновив авіасполучення з Києвом
    Літак із Києва здійснив посадку в Ужгороді 
    Фото: пресслужба Міжнародного аеропорту «Бориспіль»

    Аеропорт «Ужгород» повноцінно запрацює у вересні

    Авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі. Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Літак ATR 72-600 вилетів з «Борисполя» о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30.

    «Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів», – відзначили у прес-службі аеропорту.

    Раніше стало відомо, що міжнародний аеропорт «Ужгород» відновить свою роботу.

    Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

    Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працював з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі «Ужгород» літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

    Додамо, що наприкінці 2018 року аеропорт пройшов сертифікацію EASA й з 15 березня 2019 року було заявлено про відновлення регулярних рейсів (щоп'ятниці). Першим був рейс Київ – Ужгород з зупинкою у Львові. Однак потім через низку обставин рейси було припинено.

    Теги: Київ літак аеропорт авіаперевезення Ужгород авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ужгород відновив авіасполучення з Києвом