Ужгород відновив авіасполучення з Києвом

Аеропорт «Ужгород» повноцінно запрацює у вересні

Авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом та Ужгородом. Літак був майже дві години в дорозі. Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Літак ATR 72-600 вилетів з «Борисполя» о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30.

«Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів», – відзначили у прес-службі аеропорту.

Раніше стало відомо, що міжнародний аеропорт «Ужгород» відновить свою роботу.

Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Міжнародний аеропорт «Ужгород» не працював з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі «Ужгород» літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

Додамо, що наприкінці 2018 року аеропорт пройшов сертифікацію EASA й з 15 березня 2019 року було заявлено про відновлення регулярних рейсів (щоп'ятниці). Першим був рейс Київ – Ужгород з зупинкою у Львові. Однак потім через низку обставин рейси було припинено.