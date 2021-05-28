Філіал пекла. Як здають тести на коронавірус в аеропорту «Бориспіль»

Черга на здачу тесту просувається дуже довго

Пасажирка поділилася своїми враженнями від здачі тесту в аеропорту

Філіалом пекла називають пасажири аеропорту «Бориспіль» місця, де здають тести на коронавірус. За їхніми словами, в місцях здачі тестів дуже погано все організовано. Своїми враженнями від здачі тесту в аеропорту поділилася журналістка Мар'яна П'єцух у Facebook.

«Перше – туди нереально йти з дітьми, бо там дурдом», – зазначила вона.

Вся процедура здачі тесту зайняла близько «40 хв нервів шалених». «На страшних нервах, бо тут організація здачі тестів все через одне місце, ручок нема, заповнюй чим хочеш якісь анкети, купа народу як в мурашнику, бігає, розбирається, що до чого», – каже журналістка.

Черга на здачу тесту йде довго, бо лише три людини беруть аналіз на одночасно кілька літаків, які прилетіли і перед тим хвилин 20 стояли на паспортному кордоні.

На здачу тесту в аеропорту пасажири витрачають близько 40 хв. Фото: Мар'яна П'єцух, Facebook

«…Все на купі і нічого неясно. Особливо брєд, що коли вже здав тест, люди з валізами пропихаються між чергою назад, іншого виходу там нема», – каже П'єцух.

«І якщо десь і підчепити ковід в подорожі, то шансів в цьому мурашнику і дурдомі – найбільші», – вважає жінка.

Після такого досвіду журналістка радить по можливості не здавати тести в «Борисполі». «Бо отримаєте незабутні враження про свій відпочинок, воно вам треба? Або здавайте, але за 1500 грн, тоді там без черг таких – це точка ще по дорозі до отримання багажу», – каже П'єцух.

Як повідомлялося, у червні 2020 року в аеропорту «Бориспіль» встановили першу лабораторію, де роблять ПЛР-тести та тести на антитіла для виявлення коронавірусної інфекції.

А з 27 січня 2021 року пасажири Міжнародного аеропорту «Бориспіль» можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус.