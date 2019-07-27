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    Бориспільський чиновник, якого вигнав з наради Зеленський, потрапив у нову халепу

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    <span>Секретар Бориспільської міської ради&nbsp;Ярослав Годунок</span> - Бориспільський чиновник, якого вигнав з наради Зеленський, потрапив у нову халепу
    Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок

    У бориспільському кафе Ярославу Годунку погрожували гранатою

    У ніч на суботу, 27 липня, секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку, який відпочивав в кафе у Борисполі, погрожували гранатою. Про це він сам повідомив у коментарі УНН.

    «Я відпочивав в кафе, і десь о 23:00 до мене зайшов чоловік і каже: «До тебе йде людина з гранатою». А за ним через декілька секунд заходить чоловік в «мастях», з вигляду колишній ув’язнений. Заявив, що у мене проблеми, і видно, що у нього в сумці граната. Коли чоловік, який мені погрожував, потягнувся до сумки, хлопець який прийшов перед ним, зупинив його», — розповів Годунок.

    На місце події викликали поліцію, і чоловіка, який погрожував секретарю гранатою, вдалось затримати.

    Наразі поліція готується провести обшук у затриманого вдома.

    Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

    Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.

    Пізніше Годунок оконфузився в прямому ефірі телеканалу Zik.

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    граната Київщина чиновник поліція Ярослав Годунок
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