Бориспільський чиновник, якого вигнав з наради Зеленський, потрапив у нову халепу



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Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок

У бориспільському кафе Ярославу Годунку погрожували гранатою

У ніч на суботу, 27 липня, секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку, який відпочивав в кафе у Борисполі, погрожували гранатою. Про це він сам повідомив у коментарі УНН.

«Я відпочивав в кафе, і десь о 23:00 до мене зайшов чоловік і каже: «До тебе йде людина з гранатою». А за ним через декілька секунд заходить чоловік в «мастях», з вигляду колишній ув’язнений. Заявив, що у мене проблеми, і видно, що у нього в сумці граната. Коли чоловік, який мені погрожував, потягнувся до сумки, хлопець який прийшов перед ним, зупинив його», — розповів Годунок.

На місце події викликали поліцію, і чоловіка, який погрожував секретарю гранатою, вдалось затримати.

Наразі поліція готується провести обшук у затриманого вдома.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.

Пізніше Годунок оконфузився в прямому ефірі телеканалу Zik.