Ображений Зеленським бориспільський чиновник оконфузився в прямому ефірі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави

Годунок кинув слухавку після гострого питання

В ефірі одного з телеканалів стався скандал за участю секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський нещодавно вигнав з наради і обізвав «розбійником».

Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави.

«Проти мене при кожному президентові неодноразово порушували кримінальні справи за те, що я захищав людей і боровся з криміналітетом», – заявив він і запевнив, що звинувачення в розбої не мають підстав.

Годунка перервав присутній у студії журналіст Володимир Бойко.

«Я в 2008 році опублікував вердикт Святошинського районного суду, яким ви були засуджені за розбій», – заявив журналіст.

«Чи були ви засуджені за розбійний напад на квартиру в Києві по вулиці генерала Потапова 1-г, квартира №1, де ви відібрали 300 грн, мобільний телефон, 900 доларів, і були засуджені вердиктом від 16 травня 2002 року до п'яти років позбавлення волі з відтермінуванням вироку?», – запитав Бойко.

Замість відповіді Годунок повісив слухавку.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. В інтерв'ю «Главкому» чиновник також зауважив: «Команда президента сфальсифікувала ролик: вони вирізали частину відео, на якій я ставлю питання президенту про корупцію його підлеглих, які відмивають гроші...Я просив допомоги у президента на будівництво нової лікарні, на ремонт доріг, на фінансування шкіл та дитсадків... Це сотні мільйонів, у бюджеті міста немає таких коштів! А президент чомусь зірвався на мені».

Читайте також: «Я подам на нього до суду». Інтерв’ю з чиновником, якого Зеленський вигнав з наради