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    Ображений Зеленським бориспільський чиновник оконфузився в прямому ефірі

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    Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави - Ображений Зеленським бориспільський чиновник оконфузився в прямому ефірі
    Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави

    Годунок кинув слухавку після гострого питання

    В ефірі одного з телеканалів стався скандал за участю секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський нещодавно вигнав з наради і обізвав «розбійником».

    Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави.

    «Проти мене при кожному президентові неодноразово порушували кримінальні справи за те, що я захищав людей і боровся з криміналітетом», – заявив він і запевнив, що звинувачення в розбої не мають підстав.

    Годунка перервав присутній у студії журналіст Володимир Бойко.

    «Я в 2008 році опублікував вердикт Святошинського районного суду, яким ви були засуджені за розбій», – заявив журналіст.

    «Чи були ви засуджені за розбійний напад на квартиру в Києві по вулиці генерала Потапова 1-г, квартира №1, де ви відібрали 300 грн, мобільний телефон, 900 доларів, і були засуджені вердиктом від 16 травня 2002 року до п'яти років позбавлення волі з відтермінуванням вироку?», – запитав Бойко.

    Замість відповіді Годунок повісив слухавку.

    Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. В інтерв'ю «Главкому» чиновник також зауважив: «Команда президента сфальсифікувала ролик: вони вирізали частину відео, на якій я ставлю питання президенту про корупцію його підлеглих, які відмивають гроші...Я просив допомоги у президента на будівництво нової лікарні, на ремонт доріг, на фінансування шкіл та дитсадків... Це сотні мільйонів, у бюджеті міста немає таких коштів! А президент чомусь зірвався на мені».

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