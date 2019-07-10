«Я подам на нього до суду». Інтерв’ю з чиновником, якого Зеленський вигнав з наради інтерв'ю

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок

«Мене справді вигнали з міліції і судили»

Сьогодні президент Володимир Зеленський у Борисполі зустрівся з обласним активом і представив нового керівника столичної обладміністрації Михайла Бно-Айріяна. Зустріч з главою держави не минула без скандалу. Цього разу із зали, де проходила нарада, Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

Фабула конфлікту, який спалахнув така: Годунок знімав на свій телефон відео, як Зеленський під'їхав до міської лікарні, звідки почав свій візит. Одразу біля медзакладу почав просити грошей на ремонт. Зеленський почав слухати Годунка на порозі лікарні, їхня розмова продовжилась у залі Бориспільської міськради.

Спершу президент дорікнув Годунку за використання камери телефону: «Будь ласка, сховайте телефон і підійдіть до мікрофону, скажіть - у чому проблема, як її вирішити. Я на телебаченні 20 років працював, знаю, що камера – це все, але зараз є важливіші питання».

У відповідь на це Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександр Туренко «віджав» у міста лікарню: зробив її засновником лише район – і місто тепер не може вкладати в неї бюджетні кошти. Зеленський заперечив, що можливе співфінансування і додав: «Ці проблеми важливі, але у вас проблема одна – у вашому обличчі – що ви починаєте в цілому дуже багато говорити, не вирішуючи жодної проблеми».

Після того президент з телефону зачитав фрагмент матеріалу з Інтернету про те, що Годунок має судимість за статтею 142 (грабіж)..

Отже, хто такий Ярослав Годунок і чи випадково бориспільський чиновник сьогодні прославився на всю Україну?

За даними ЗМІ, Годунок відомий дуже частим політичним перевзуванням. Так, з 2002 року він був у лавах «Нашої України», у 2004-му очолював виборчий штаб Віктора Ющенка на Київщині. У 2005-му став членом партії «Пора», після чого перейшов до «Удару». В 2012-у вже працював заступником керівника Київського обласного штабу «Української народної партії». Потім Годунок пішов до «радикалів», а кілька тижнів тому перефарбувався у кольори «Батьківщини».

І ось нарешті всеукраїнська слава наздогнала цього політика: президент вигнав Годунка з наради зі словами: «Іди вже, Господи!»

Очевидно, Годунку дуже болить те, що Зеленський так обійшовся з ним. Чекати на перше запитання він не став і одразу почав ділитися з «Главкомом» обуренням:

Команда президента сфальсифікувала ролик: вони вирізали частину відео, на якій я ставлю питання президенту про корупцію його підлеглих, які відмивають гроші. От, наприклад, я казав, що райадміністрація купила крутий мамограф за 15 млн, при тому, що він коштує максимум 5 млн. 10 млн – до кишені. Я кажу, що не треба таких витрат, у нас (у бориспільській лікарні, - «Главком») не відремонтовано відділення інфекції, терапії... Я просив допомоги у президента на будівництво нової лікарні, на ремонт доріг, на фінансування шкіл та дитсадків.. Це сотні мільйонів, у бюджеті міста немає таких коштів! А президент чомусь зірвався на мені.

Як думаєте, чому саме на вас?

Я вже розібрався, у чому справа. Мене спочатку навіть пускати на цю зустріч не хотіли, хоча відбувалась вона фактично у мене у приміщенні – у залі Бориспільської міськради. По округу, де я балотуюсь (округ №98), йде кандидат від «Слуги народу» (Сергій Бунін), який сьогодні у рейтингу програє мені. Зеленський спершу ніби підтримував мене, дав мені слово, вислухав. А потім йому підсунули телефон, і з телефону Зеленський читав про мене з інтернету всякі дурниці. Коли я виходив, я ж йому кричав, що, мовляв, і мені в інтернеті всякий бруд читати про вас: що ви яйцями били по роялю, чи що на наркомана схожі і на п’яницю?

Мене люди підтримують. Я четвертий раз депутат! Який з мене бандит, розбійник? Я взагалі-то в міліції служив. Мене справді звідти вигнали, судили, бо я пішов проти керівництва. Я працював у групі захоплення, а звільняли мене заднім числом – за сім днів до фактичної дати. Формально мені дали умовний термін, мої співробітники дали неправдиві свідчення.

Ви маєте на увазі історію з викраденням мобільного телефону?

Це брєд сивої кобили, це дурниці. Написане у ЗМІ – ідіотизм.

Я подам на нього до суду, змушу вибачитись за ту ситуацію, за те, що він мене обізвав, полив брудом, і надам документи про свою несудимість. Я держслужбовець, мене зареєструвало ЦВК кандидатом у народні депутати – чи це будо б можливо, якби я мав судимість?

із «беркутівцями» увірвався у квартиру інваліда 1-ї групи, підозрюваного у торгівлі наркотиками. Побив підозрюваного, забрав мобільний телефон та 300 грн, а ще – вимагав у матері інваліда близько тисячі доларів за те, що закрити справу. За даними ЗМІ, у 2002 році Годунок

16 травня того ж року Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій (ст. 142 ч.3 КК), перевищення влади (ст. 166 ч.2 КК) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК). Отримав покарання п'ять років, яке замінили випробувальним терміном на три роки, врахувавши те, що це вперше він постає перед судом, щире розкаяння і відшкодування шкоди потерпілим. Додатковою мірою покарання Годунку стала заборона протягом трьох років, тобто до 17 травня 2005 року, обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

З боку Зеленського це політичне переслідування. У даному випадку він діє не як президент. Який він слуга народу? Слуга урода хіба що.

Чому президенту не сподобалось, що ви записували на відео цю нараду?

Так, я записував розмову, і це стало одним з факторів його роздратування. Але ж це природньо: приїхав президент – я знімаю. У чому проблема? Він мене звинуватив у тому, що я, мовляв, піарюсь. Я задаю питання президенту, прошу про допомогу. У чому піар? На відміну від нього, я на телеканалах дурниць всяких не робив.

Але це не єдина причина його роздратування. Коли він відвідував лікарню, я переконав його піти не у ті відділення, у які було заплановано і які підготували до його візиту, а до інших – тих, які знаходяться у жахливому стані: інфекційне, терапія. Я йому поламав його графік, і напевно, через це його команда розізлилась.

Як давно ви є членом «Батьківщини»?

Я агітував за Зеленського, бо хочу змін.

Годунок у себе на сторінці у Facebook 21 квітня похизувався, що проголосував за Зеленського

Перед тим я був членом Радикальної партії. Коли Ляшко пішов в жорстку опозицію проти нього, я був єдиним, хто встав і сказав йому: «Якщо люди хочуть змін, люди голосували за нового президента, ви повинні дати йому шанс і підтримати його». За це мене виключили з РПЛ.

Коли це було?

Тижні 3-4 тому. Після цього мене підтримала «Батьківщина», висунула по мажоритарному округу. І я пішов.

Наталія Сокирчук, «Главком»