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    Бориспільський експрес збив дівчину (відео)

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    Дівчина йшла по залізничних коліях і потрапила під потяг - Бориспільський експрес збив дівчину (відео)
    Дівчина йшла по залізничних коліях і потрапила під потяг
    Фото: скріншот відео

    Дівчина залишилась жива

    У вівторок, 27 жовтня, потяг Kyiv Boryspil Express, що з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», збив дівчину.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Дівчину йшла по коліях.

    Вона жива, на місце викликали швидку допомогу.

    Рух потягів бориспільського експреса тимчасово зупинено.

    Як повідомлялося, 6 жовтня близько 13:50 на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут» потяг наїхав на хлопчика.

    За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться та в останній момент ліг на колії. Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

    Київ Укрзалізниця потяг
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