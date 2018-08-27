Брехня дітей ледь не довела до самосуду над «педофілом» у Києві



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Фото ілюстративне Діти спробували відкрити припарковану машину

Дівчата сказали, що якийсь дядько їх хоче вкрасти

У Києві дві десятирічні дівчинки спробували відкрити припарковану машину, а коли їх помітив власник авто, звинуватили його в педофілії.

Про це свідчить відео, опубліковане у Facebook пабліком «Київ оперативний».

На записі можна побачити, як пара дівчаток виявляють підозрілий інтерес до однієї з машин, а коли їх запитують, що вони там шукали, тікають.

«Все б нічого - діти всі так, але тут з'являється їх батько. Дівчата сказали, що якийсь дядько їх хоче вкрасти. У його очах було бажання вбити на місці. Якби не було мого першого відео, то так би і сталося. Після спільного перегляду, всі заспокоїлися і попросили не викладати це в мережу. Але прибігла бабуся з криками «де ж цей мерзотник?». Шкода не було другого телефону і не зміг знімати цю маячню, «педофіла» вони зловили», - обурюється автор відео.

Нагадаємо, у серпня на Київщині поліція затримала педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою.