Річард Бренсон виступив перед українськими підприємцями в метро

Мільярдер з Америки виступив на платформі станції метро «Майдан Незалежності»

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон прибув до Києва та вже встиг відвідати Гостомель. Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності, а також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти Росії.

Крім того, мільярдер виступив перед українськими підприємцями в метро.

«Більшість людей у світі знають моє ім‘я. Я можу зателефонувати впливовим людям, які можуть щось змінити. Коли я повернуся з України, я буду намагатися використати цю можливість для допомоги вашій країні», – сказав Річард Бренсон аудиторії, яка зібралася його послухати на платформі станції метро «Майдан Незалежності».

Бренсон під час виступу у київському метро

Також бізнесмен зазначив, що якби він був зараз українським підприємцем, який позбувся всього, то «день і ніч намагався створити новий бізнес».

«Якби не вийшло я б намагався зробити це ще й ще. Я б бився, щоб бути успішним. Не опускайте руки. Не здавайтесь», – сказав він.

Також Бренсон зазначив, що в Україну варто інвестувати зараз.

«Що зараз знає весь світ про вас, так це те, що ви б'єтеся за цивілізацію», – наголосив американець.

Бренсон також закликав, що після закінчення війни світові бізнес-лідери виявлять бажання допомогти України «встати на ноги». Мільярдер заявив, що абсолютно у цьому впевнений. За його словами, для України буде потрібний новий «план Маршала», як і для Європи після Другої світової війни.



