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    Російське вторгнення: мільярдер Бренсон виступив на підтримку України

    Британський мільярдер Бренсон&nbsp;звинуватив Росію в тому, що вона готує напад на Україну - Російське вторгнення: мільярдер Бренсон виступив на підтримку України
    Британський мільярдер Бренсон звинуватив Росію в тому, що вона готує напад на Україну
    фото: John Armstrong

    Бренсон закликав світову спільноту підтримати Україну

    Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову виступив на підтримку України. Його слова опубліковані на сайті заснованої ним корпорації Virgin Group.

    За словами бізнесмена, він зустрічався з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком і говорив «про роль світової бізнес-спільноти, необхідність відстоювати світ». Сторони порушили питання про Будапештський меморандум 1994 року. У той же час Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

    Бренсон звинуватив Росію в тому, що вона готує напад на Україну.

    За його словами, вторгнення Росії в Україну зруйнує справу роззброєння та нерозповсюдження.

    «Це слизький шлях», – висловився він про те, що відбувається.

    На думку мільярдера, світ має підтримати Україну. Він закликав світовий бізнес «відстояти суверенітет» України.

    «Ця ситуація не просто погана новина для України в цей момент гострої кризи; це погана новина для кожної нації, теперішньої та майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет. Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це», – підсумував Бренсон.

    Британський мільярдер уже висловлювався на підтримку України, зокрема, закликав світовий бізнес відстояти її суверенітет.

    Нагадаємо, 19 лютого російські окупаційні війська обстріляли місто Щастя на Луганщині.

    Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

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    Теги: Росія окупанти Донбас бізнес напад озброєння суверенітет
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    Російське вторгнення: мільярдер Бренсон виступив на підтримку України