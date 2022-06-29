Мільярдер Річард Бренсон приїхав у Гостомель (фото)

Британський бізнесмен ознайомився з проєктами реконструкції гостомельського летовища

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі й цікавився можливостями відновлення ДП «Антонов». Про це повідомив голова військової адміністрації Гостомеля Тарас Думенко.

«У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП «Антонов», можливостями його відновлення. Разом з представниками «Укроборонпром» та ДП «Антонов» розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища», – написав він.

Думенко зазначив, що Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. А також підтримує запровадження найсуворіших санкцій проти РФ та російських політиків.

Як відомо, британський бізнесмен та засновник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон з перших днів військово вторгнення Росії виступив на підтримку України. Зокрема, він опублікував спеціальний пост на офіційному сайті групи компаній Virgin. Наприклад, він наголосив, що російські війська незаконно перетнули кордон суверенної та мирної України, а війна повернулася до Європи.

Бізнесмен підкреслив, що необхідно запровадити увесь спектр санкцій, а Україна заслуговує на всю підтримку від світової спільноти. Крім того, британський мільярдер звернувся із закликом до лідерів зі світу бізнесу.

Бренсон також закликав, що після закінчення війни світові бізнес-лідери виявлять бажання допомогти України «встати на ноги». Мільярдер заявив, що абсолютно у цьому впевнений. За його словами, для України буде потрібний новий «план Маршала», як і для Європи після Другої світової війни.

Капітал Бренсона оцінюють у $5,5 млрд.

Нагадаємо, раніше Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він побував у Гостомелі та Ірпені. Також делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов», де російські військові зруйнували український літак «Мрія».

Як відомо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.

Додамо, що збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів.

Читайте також: