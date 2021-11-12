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    Британський музикант влаштував на вулиці концерт, бо його виступ постійно переносили (відео)

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    На open-air концерт прийшло близько тисячі слухачів - Британський музикант влаштував на вулиці концерт, бо його виступ постійно переносили (відео)

    На open-air концерт прийшло близько тисячі слухачів

    Фото: Telegraf

    Артист не витримав змін у графіку і зіграв просто неба безплатно

    У Києві через пандемію втретє перенесли концерт британського музиканта Стівена Рідлі. Зараз місто перебуває у «червоній» зоні карантину. Оскільки музикант уже приїхав до Києва, вирішив все ж таки зіграти для своїх фанатів – просто неба у парку Шевченка. Про це інформує zn.ua.

    «Я поставлю піаніно в центрі парку Шевченка і заграю безкоштовно для всіх. Я втомився від того, що мої концерти скасовують через карантинні обмеження. Я втомився від цього ковід-булшіту», – сказав Рідлі у запрошенні на концерт.

    У парку він зіграв власні пісні та кілька каверів.

    Київський концерт Рідлі перенесли на 7 квітня 2022 року. Він має відбутися у Центрі культури і мистецтв НТУУ «КПІ». Вартість квитків – від 450 до 2400 гривен

    Теги: Київ артист місто концерт
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    Британський музикант влаштував на вулиці концерт, бо його виступ постійно переносили (відео)